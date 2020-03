aus Neusiedl am See

"Jagdfreunde" von Werner Köhler

Ein Burgenland Krimi ist erschienen.

Taschenbuch, 196 Seiten

Verlag:

epubli

ISBN-10: 9783750282285

ISBN-13: 3750282285

Eine Frauenleiche ohne Kopf wird in der Region Neusiedl am See am Hackelsberg gefunden. Ein schwieriger Fall für Chefinspektor Frank Unterreiner und Bezirksinspektor Sigmund Kasper. Wird es bei der einen Leiche bleiben oder handelt es sich um eine Mordserie? Frank Unterreiner ist ein erbarmungsloser, beinharter Ermittler mit untrügerischem Instinkt. Gemeinsam mit seinem unerfahrenen, aber gutmütigen und fleißigen Kollegen bildet er ein hervorragendes Ermittlerteam.

https://www.kriminetz.de/krimis/jagdfreunde

https://www.epubli.de/shop/buch/Jagdfreunde-Werner-K%C3%B6hler-9783750282292/95392