Im Frühling präsentierte sie mit "Das Burgenland Wohnzimmer" Persönlichkeiten des Landes, nun überzeugte Verena Kögl mit „Adebar erzöd vo 100 Jahr“ das Publikum der ORF-Literaturwettbewerbs "Textfunken".

APETLON. Die RegionalMedien trafen die 37-jährige Apetlonerin zum Interview.

Wie kam die Idee zu einer „Adebar-Geschichte“?

Die Idee zur Adebar-Geschichte kam mir tatsächlich sehr spontan. Ursprünglich wollte ich fast etwas Ernsteres schreiben, und dann kam mir doch eher der Gedanke, dass etwas Lustiges sicher besser passt (vorausgesetzt es würde mir natürlich gelingen).

Warum im Dialekt?

Das mit dem Schreiben im Dialekt hat sich irgendwie so ergeben. Sozusagen zeitgleich mit dem Gedanken, etwas Lustiges schreiben zu wollen. Das Schreiben im Dialekt war etwas ganz Neues für mich - gar nicht so einfach. Aber es hat mir sehr Spaß gemacht!

Für die ORF-Ausschreibung wagte sich Verena ins Metier des Dialekts.

Wird es Fortsetzungen oder ähnliche Tier-Geschichten geben?

Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, meine Storch-Geschichte vielleicht ein bisschen zu erweitern; und auch den Gedanken an andere "personalisierte" Tier-Geschichten hatte ich tatsächlich schon. Vielleicht geh ich ja mal alle Tiere im und aus dem Burgenland durch ... :-)

Was ist das persönliche Resümee zum „Burgenland Wohnzimmer"?

Ich sehe dieses als mein persönliches Geburtstags-Geschenk an das Burgenland! Ich bin sehr froh und stolz, dass ich meine Kreativität in diesem Projekt umsetzten konnte, und so tolle Interview-Partner hatte. Das Burgenland-Wohnzimmer ist mein Fußabdruck in diesem besonderen Jubiläums-Jahr.

Verena sieht ihr Projekt "Das Burgenland Wohnzimmer" als persönliches Geschenk an ihre Heimat.

Was sind deine nächsten Ambitionen?

Im Jänner wird es noch zwei Bonus-"Das Burgenland-Wohnzimmer"-Episoden geben – mit gewohnt prominenten Persönlichkeiten des Landes.

Zudem möchte ich gerne wieder Lesungen von mir veranstalten und dafür auf alle Fälle neue Texte schreiben. Und was sich sonst noch so ergeben wird - auf das warte ich bis dahin mit Spannung!