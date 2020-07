Es mag an ein Wunder grenzen! Die Premiere "Wiener Blut", die weltbekannte Johann Strauss (Sohn) Operette konnte erfolgsgekrönt am Freitag aufgeführt werden. Trotz Absage des burgenländischen Kultursommers findet unter Einhaltung entsprechender Sicherheitsmaßnahmen das Sommerfestival im Schloß Kittsee doch statt. Auch der Wettergott war gnädig!

KITTSEE (ahg). "Gespielt wird fast alles", so Intendant Christian Buchmann, "bis auf Küssen ist alles erlaubt". Das unter der Regie von Dominik am Zehnhoff-Söns und Barbara Spitzer inszenierte Stück erfreut das Publikum vor allem mit seinen unsterblichen Melodien und tänzerischen Darbietungen. Das Ensemble Roman Pichler als Graf Zedlau, Petra Halper-König als seine Frau Gabriele, Kerstin Grotian als Franziska Cagliari, Nicole Lubringer als Probiermamsell Pepi, Raimund Stangl als Kammerdiener Josef, u.a. lassen mit Leidenschaft und Lebenslust das "Wiener Blut" so richtig in Wallung bringen. Am Dirigentenpult der Capella Istropolitana steht Dirigent Joji Hattori.

Die Premiere im Schloss Kittsee wurde von viele Prominenten aus Kultur, Wirtschaft und Politik besucht: Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka, Altkanzler Dkfm. Dr. Franz Vranitzky, Dr. Werner und Martina Fasslabend, Kittseer-Bürgermeister Hannes Hornek, Vera Russwurm und Peter Hofmann, Edith Leyrer, Martha Butbul, Richard Lugner, u.v.m.

Weitere Aufführungen 25., 26. 29., 31. Juli, 1.und 2. August. Verlängerung bis 14. August möglich.

