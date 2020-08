In Wallern passierte am frühen Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde.

WALLERN. Eine 56jährige Lenkerin kam mit ihrem PKW aus bisher noch ungeklärter Ursache zuerst rechts von der Fahrbahn ab, wurde zurückgeschleudert und kam dann links von der Fahrbahn ab und prallte daraufhin gegen eine Mauer. Ein zufällig vorbeikommender Arzt barg die Rumänin aus dem PKW und begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Die Frau wurde in weiterer Folge mit dem Notarzthubschrauber in KH Eisenstadt geflogen, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. Am PKW entstand Totalschaden, auch das Wirtschaftsgebäude wurde schwer beschädigt.