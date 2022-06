Zu einem gemeinsamen Rundgang im neuen Kindergarten „Storchennest“ lud Bürgermeisterin LAbg. Elisabeth Böhm den Gemeinderat der Stadtgemeinde Neusiedl am See.

NEUSIEDL AM SEE. Bei einer Begehung konnten sich die interessierten Fraktionsmitglieder über den Baufortschritt informieren und sich davon überzeugen, dass die Arbeiten im Zeitplan liegen.

Der Kindergarten trägt die Bezeichnung „Storchennest“. Nachdem ein solches auch gebaut wird, war der passende Name schnell gefunden. Im kommenden Frühjahr werden dann nach den Kindern hoffentlich auch die ersten Störche ihr neues Quartier beziehen. Die Fassade ist bereits fertiggestellt, der Innenausbau schreitet gut voran. Außen präsentiert sich das Gebäude in Grün und mit viel Holz. Die grobe Modellierung des Gartens wurde bereits vorgenommen. Auch die Spielgeräte für den großzügigen Außenbereich sind geplant, damit alles zeitgerecht aufgebaut und dann auch genutzt werden kann. Die Eröffnung ist im September 2022 geplant.

Auf einer Nutzfläche von rund 1.400 m2 entsteht eine kinderfreundliche und moderne Kinderbetreuungseinrichtung, die Platz für sechs Gruppenräume sowie zwei Bewegungsräume bieten wird. Ein großzügiger Außenbereich mit naturnahem Garten zum Spielen und Toben wird das Angebot abrunden. Das Grundstück in der Bahnhofstraße hat eine Gesamtgröße von rund 5.000 m2 und ist sowohl für den öffentlichen als auch den Individualverkehr sehr gut aufgeschlossen. Der neue Kindergarten wird ökologisch nach Klimaaktiv-Standards erbaut und als naturnahe Kinderbildungsstätte geführt. Naturpädagogisches Lernen mit allen Sinnen wird der Schwerpunkt des Kindergartens sein. Die Baukosten belaufen sich auf rund 5,1 Mio. Euro. Der Neubau wird als Kooperation zwischen der Stadtgemeinde Neusiedl am See und der Gesellschaft des Landes „Projektentwicklung Burgenland GmbH (PEB)“ umgesetzt.

„Es freut mich sehr, dass schon bald die ersten Kinder mit ihren Pädagoginnen im neuen Kindergarten ein und aus gehen werden. Sie werden sich hier sehr wohl fühlen, davon bin ich überzeugt. Denn es entsteht ein wunderschöner Neubau, der perfekt in die Landschaft rund um den Neusiedler See passt. Alles ist hell und freundlich gestaltet. Den vielen Jungfamilien in Neusiedl am See ausreichend Betreuungsplätze für ihre Kinder zur Verfügung zu stellen, ist wichtig. Nur so gelingt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf,“ so Bürgermeisterin LAbg. Elisabeth Böhm.