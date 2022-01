Die beiden burgenländischen Ärzte, Frau Dr. Goldenitsch stammt aus St. Andrä, Herr Dr. Rabel aus Halbturn, eröffneten vor kurzem ihre Wahlarztordination für Orthopädie und Unfallchirurgie in Parndorf.

Die beiden Fachärzte werden ab sofort jeden Mittwoch ihre Patienten in ihrer Ordination - Am Walzwerk 19/1 - behandeln.

Nähere Infos unter www.ortho-ordi.at