Unter dem überdachten Eingangsbereich der Waldorfschule Neusiedl am See gingen fleißige Hände dem Osterhasen zur Hand. Es gab viele selbstproduzierte „Kostbarkeiten“ zu entdecken: Allerhand Basteleien aus Naturmaterialien, Narzissentöpfchen, Hühner aus Eierkarton, selbstbemalte und liebevoll beschriftete Ostereier, diverse Leckereien und noch viele andere hübsche Sachen. Diese wurden auf dem Tischchen und dem dazugehörigen Regal ausgestellt, wo sie kontaktlos erworben werden konnten.

Hergestellt wurden all die österlichen Deko-Gegenstände von den Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern und Lehrpersonen. Die Schulgemeinschaft freut sich sehr, mit den eingenommenen Spenden einige Dinge auf der Wunschliste, wie z. B. Materialien für den Mal-, Werk- oder Gartenbauunterricht, anschaffen zu können.

Am Sonntag, den 15. Mai findet am Gelände der Waldorfschule in Neusiedl ein Frühlingsfest samt Kunst- und Handwerksmarkt statt. Weitere Infos unter www.waldorf-pannonia.at