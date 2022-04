Am 6. April wurde Christian Strodl als langjähriger Mitarbeiter im Betrieb der Firma Heinz Fleischhacker GmbH in Gols geehrt.

GOLS. Wirtschaftskammer Regionalstellenobmann Robert Frank und Regionalstellenleiter Harald Pokorny überreichten eine Urkunde als Auszeichnung und Anerkennung.

25 Jahre im Golser Spenglerbetrieb

Die Heinz Fleischhacker GmbH ist Ansprechpartner für sämtliche Spenglerarbeiten bei Neubauten und Altbausanierung in allen Materialen und Farben. Das Unternehmen ist Spezialist in der Verarbeitung bei Qualitätsprodukten rund ums Dach. Der Meisterbetrieb wurde im Jahr 1956 von Heinrich Fleischhacker gegründet und 1985 von Heinz Fleischhacker übernommen. Seit kurzem ist auch Sohn Markus im Management vertreten. In der Firmenstrategie wird ausschließlich auf Fachkräfte aus der Region, die in der eigenen Firma als Lehrlinge ausgebildet wurden gesetzt.

Strodl erhielt eine Ehrenurkunde sowie die Silberne Mitarbeitermedaille für 25 Jahre treue und verdienstvolle Mitarbeit.