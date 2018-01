Dirndlball: Bunte Tänze in Neusiedl

20.01.2018, 17:26 Uhr

Zum Ball kamen nicht nur Neusiedler, sondern auch Volkstanzgruppen aus Gols, Zurndorf, Deutschkreutz und Illmitz."Volkstanzen ist gelebtes Brauchtum. Ich habe früher selbst in der Volkstanzgruppe das Tanzen gelernt und mache das immer noch gerne.", erzählte Vize-Bürgermeister Thomas Halbritter. Getanzt wurde dementsprechend auch viel. In lockerer Atmosphäre und mit viel Lachen und Spaß an der Sache. Ob Walzer, Polka, Fröhlicher Kreis oder Siebenbürger Rheinländer. Der Tänze waren viele. Vor allem die Kinder waren enthusiathisch bei der Sache!