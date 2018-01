Faschingsumzug in Deutsch Jahrndorf

29.01.2018, 05:56 Uhr

Am Sonntag lud man zum Faschingstreiben in die kleine Gemeinde.

DEUTSCH JAHRNDORF. Zombies, Cowboys, Superhelden und vieles mehr konnte man am Sonntag in Deutsch Jahrndorf bewundern. Die Vereine und viele Einzelpersonen hatten sich ihre Gedanken gemacht, als was sie sich diesen Fasching verkleiden könnten und wirklich sehenswerte Wagen auf die Beine gestellt. Allen voran marschierte die "Hohe Geistlichkeit" mit Vizebürgermeister Hans Muhr. Bürgermeister Gerhard Bachmann wohnte zum ersten Mal nach 22 Jahren dem Faschingsumzug nicht bei. Der Grund: Er hütete mit Fieber das Bett. Allerdings wurde er bestens vertreten, "Narren" und Zuseher hatten ihre Freude.

