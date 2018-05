Einfach näher dran mit Irmgard Pahr aus Nickelsdorf

01.05.2018, 15:55 Uhr

Irmgard Pahr ist die Obfrau des Bogenschützenvereines aus Nickelsdorf. Sie zeigte uns ihre Lieblingsplätze.



Blick über Nickelsdorf



Zeit mit Familie

NICKELSDORF (cht). Irmgard Pahr ist gebürtige Nickelsdorferin, war dann 30 Jahre in Wien beheimatet und ist jetzt seit sieben Jahren wieder in ihrer Heimatgemeinde.Seit 30. Oktober 2016 ist sie die Obfrau des Bogenschützenvereins "Hoadschützn Nickelsdorf".Klar, dass einer ihrer Lieblingsplätze auch der Parcours des Vereines ist. "Wir haben den einzigen 3D-Parcours im Bezirk", erzählt Irmgard Pahr. "Am Wochenende bin ich eigentlich immer heraußen, wenn das Wetter passt, unter der Woche sicherlich jeden zweiten Tag. Es ist für mich Entspannung nach der Arbeit. Wenn es jetzt wärmer wird, trifft man sich wieder hier heraußen und sitzt dann auch oft noch nach dem Training zusammen, um zu plaudern und miteinander etwas zu trinken."Ihr zweiter Lieblingsplatz ist ein Stück außerhalb der Gemeinde. "Wenn ich walken gehe, dann ist das meine Strecke. Einfach bei der Gemeinde vorbei, gerade hinaus Richtung Äcker. Dort gibt es ein kleines Marterl mit einer Bank. Dort kann man herrlich sitzen, auf Nickelsdorf schauen und die Seele baumeln lassen. Da ist man mit sich alleine und hat Zeit, den Tag Revue passieren zu lassen und zu schauen, ob alles passt."Ihr dritter Lieblingsplatz ist ihr Garten in Nickelsdorf. "Mir ist die Familie sehr wichtig. Ich habe sieben Geschwister und sie kommen gerne zu mir. Dann wird geplaudert und man trinkt ein gutes Achterl zusammen. Das gehört einfach dazu. Diese Zeit möchte ich nicht missen."