24.09.2018, 15:37 Uhr

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Köder in Garten geworfen

APETLON (ft). Am Sonntag sind in Apetlon ein vier Jahre alter Chihuahua und ein zwölf Jahre alter Havaneser vermutlich an Giftködern gestorben. Dies teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.Die mit einer bisher noch unbekannten Substanz präparierten Köder wurden allem Anschein nach von einem Unbekannten in den Garten des Hundehalters geworfen, heißt es von der Polizei, die nun ermittelt und um Hinweise bittet (059133-1141).