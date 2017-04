Neues Notarztfahrzeug für Frauenkirchen gesegnet

26.04.2017, 18:48 Uhr

Geräte präsentiert

Im Anschluss zur Segnung durch Pater Thomas spielte der Musikverein Frauenkirchen zum Frühschoppen auf. Neben einer Präsentation der im Notarztdienst befindlichen Geräte kam auch das Kinderprogramm, inklusive Hüpfburg und Kinderschminkzelt der Jugendgruppe Neusiedl, sehr gut bei den Besuchern an.

100.000 Euro

1.300 Notarzteinsätze 2016

„Dieses Auto wird höchsten Sicherheitsanforderungen gerecht", schildert Markus Pumm, stellvertretender Rettungsdienstleiter für das Burgenland und Dienstführender im Bezirk Neusiedl/See. Das Fahrzeug mit der Einrichtung inkl. medizinischer Gerätschaften hat einen Gesamtwert von 100.000 €.Das Rote Kreuz deckt im gesamten Burgenland flächendeckend den Notarzt-Rettungsdienst ab. Im Bezirk Neusiedl am See wird ein sogenanntes „NEF-System“ im Notarztdienst verwendet. Es gibt keinen großen Notarztwagen, in dem ein Patient auch behandelt werden kann, sondern ein „Notarzteinsatzfahrzeug“ (NEF). Mit diesem werden ein Notarzt und ein Notfallsanitäter zum Einsatzort geschickt.Im Bezirk Neusiedl am See gab es im Jahr 2016 knapp 1.300 Notarzteinsätze. Damit weist der nördlichste Bezirk die zweitmeisten Notarzteinsätze im Burgenland auf. Die durchschnittliche Dauer eines Notarzteinsatzes betrug im Vorjahr 68 Minuten.