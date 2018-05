Das war der „Tag der Lehre“ im Bezirk Neusiedl am See

01.05.2018, 22:20 Uhr

Bildergalerie von den teilnehmenden Betrieben und den interessierten Volksschülern

Die teilnehmenden Betriebe aus dem Bezirk Neusiedl am See

BEZIRK NEUSIEDL AM SEE. 93 burgenländische Lehrbetriebe öffneten am 25. April 2018 ihre Türen und zeigten Volksschülern die spannenden Aufgabenfelder, welche die Lehre in der jeweiligen Branche mit sich bringen.