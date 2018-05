2.178 Volksschüler in burgenländischen Betrieben

01.05.2018, 23:03 Uhr

„Tag der Lehre“ wieder ein großer Erfolg

93 Betriebe öffneten ihre Türen

BURGENLAND. „Leider denken im Burgenland noch immer zu wenig Jugendliche und auch deren Eltern an einen Lehrberuf. Obwohl die Berufsaussichten mit einer Lehre besser als je zuvor sind, wird oft noch immer eine schulische Ausbildung anvisiert. Daher gibt es den Infotag, um den Kindern zu zeigen, welche interessanten Aufgaben es in den Betrieben gibt“, sagte Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth zum „Tag der Lehre“.Dieser fand bereits zum fünften Mal statt – diesmal mit insgesamt 2.178 Volksschülern und 93 burgenländischen Betrieben, die ihre Türen öffneten.Unterstützt wird diese Initiative von Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz, der zum „Tag der Lehre“ meinte: „Berufsorientierung in der Schule ist aktueller denn je und wir sensibilisieren die Schülerinnen und Schüler bereits möglichst früh zu diesem Thema.“