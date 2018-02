Durchstarter mit Michael Goldenitsch aus St. Andrä am Zicksee

Ich bin in meinen Beruf quasi hinein gewachsen, das Unternehmen besteht mittlerweilein der dritten Generation. Da bekommt man das Bäcker sein schon in die Wiege gelegt.Es ist ein schönes Gefühl aus regionalen Rohstoffen Produkte herzustellen, die den Menschen Genuss bieten und Freude machen.Von allem etwas...produzieren, organisieren, kommunizieren,

Michael Goldenitsch von der Bäckerei Goldenitsch in St. Andrä

