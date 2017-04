27.04.2017, 18:52 Uhr

Unterschriftenaktion für Nahversorgung

POTZNEUSIEDL. In Potzneusiedl schließt der Nahversorger per 30. April 2017. Die SPÖ Potzneusiedl startete eine Unterschriftenaktion zur Aufrechterhaltung der Nahversorgung in der Gemeinde. Vizebürgermeisterin Andrea Netuschill: „Vor allem ältere Mitbürger ohne Führerschein müssen die Möglichkeit haben, ihre Lebensmittel auch künftig in Potzneusiedl einkaufen zu können. Sie dürfen nicht zu Bittstellern werden, wenn es diese Möglichkeit nicht mehr gibt. Die Nahversorgung muss auch deshalb gesichert sein, da sehr viele Schulkinder von Potzneusiedl ihre Jause für die Schule beim Nahversorger kaufen. Die SPÖ Potzneusiedl tritt daher dafür ein, dass es auch in Zukunft ein Lebensmittelgeschäft im Ort geben soll und sich die Gemeinde Potzneusiedl für dieses wichtige Anliegen einsetzen muss.“

