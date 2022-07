Zum 40jährigen Jubiläum zeigt die KUGA mit einem top Croatisda-Programm auf.

Am Freitag krowodisch-traditionell mit Tamburica, den Turbokrowodn und mit BRUJI - den Gründungsvätern des Krowodnrock. Leider zwangen Sturm und Regen zum kurzfristigen Umdisponieren und schon bald nach Beginn zum Verlegen aller Auftritte nach drinnen. Dort ging es dann ungehindert und in bester Stimmung weiter. Mit Fanfare Ciocărlia heizte gegen Mitternacht die erfolgreichste Balkan-Brass-Bands Rumäniens ein.

FRINC nimmt am Samstag das Publikum mit zwischen die Welten und Ellyster ist ganz in seinem musikalischen Element. Dazu als Newcommer die Dune Dingos.

An beiden Abenden gibt’s eine Aftershowparty mit DJ Cavaleiro.

KUGA