UNTERFRAUENHAID. Am Fahrzeug des ÖVP-Regionalmanagers Thomas Niklos wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag Vandalismus verübt: Bisher Unbekannte haben scheinbar die Zahl "83" auf die Hinterseite des Autos gesprüht. Was die Zahl bedeuten soll, ist Niklos unverständlich: "Ich weiß es nicht", meinte er am Freitag gegenüber den Bezirksblättern.

"Person von Kamera aufgenommen"

Politischer Protest sei zwar wichtig und gehöre in der Demokratie dazu. "Bei Sachbeschädigung und Vandalismus ist aber Schluss", so Niklos. Die Person, die die Tat verübt habe, sei von einer Kamera aufgenommen worden. "Wenn sich die beobachtete Person nicht bis Freitag, den 21.8.2020, bei mir persönlich entschuldigt und für den Schaden aufkommt, erfolgt eine Anzeige!"