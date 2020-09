NIKITSCH. Auch heuer wurde im Burgenland die Aktion "Lesesommer" von Juni bis September durchgeführt. Den Schülern wurde dafür ein Lesepass ausgeteilt, damit diese in den Bibliotheken während des Sommers Bücher und anderen Medien ausleihen können.

Auch in der zweisprachigen Gemeindebücherei Nikitsch (Opcinska knjiznica Filez) kamen in den Monaten von Juni bis September zahlreiche Kinder, um sich Medien auszuleihen. Büchereileiterin Monika Palatin konnte einigen dieser jungen LeserInnen nun Urkunden und Buchgeschenke überreichen.

Nikola und Adam Kolnhofer mit ihren Urkunden

Foto: Gemeindebücherei Nikitsch

Leselust anregen

"Wir freuen uns über jeden jungen Leser, Leserinnen und Schüler, die in die Bibliotheken kommen und hoffen, dass mit dieser Aktion die Leselust und der Besuch in unseren Bibliotheken/Büchereien angeregt wird. Danke auch an alles LeserInnen die das ganze Jahr über in unsere Büchereien kommen", freut sich Monika Palatin.