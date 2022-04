85. Geburtstag von Elfriede Lackner

Am gut besuchten Klubnachmittag des Pensionistenverbandes Weppersdorf im April feierten wir den 85. Geburtstag von Frau Elfriede Lackner, die in Begleitung ihres Gatten Johann sich in geselliger Runde sehr wohl fühlte.

Obmann Otto Rosenbusch und Roswitha Estl gratulierten der rüstigen Jubilarin und wünschten viel Glück und Gesundheit für den weiteren Lebensweg.