softig, gwiatst und gschmackig san di Aufstrich in Piringsdorf. In Piringsdorf werden noch immer Aufstriche selbst gemacht. Bei uns zu Hause ist es genau so, hier findet ihr die Favoriten meiner Familie und Freunden.

„Schinkn Buri Aufstrich“ Schinken-Lauch Aufstrich

Zutaten:

2 Pkg. Philadelphia

ca. 10 cm Lauch

1 Pkg. Toast Schinken

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Als erstes muss man den Philadelphia in eine Schüssel geben. Als nächstes wird der Schinken und der Lauch ganz klein geschnitten und dazugegeben. Danach wird alles gut verrührt und mit Salz und Pfeffer abschmecken.



„Gramml Aufstrich“ Grammel Aufstrich



Zutaten:

ca. 350g Grammeln

4-5 Zwiebeln

Senf

Ketchup

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Als erstes muss man die Zwiebeln schälen und vierteln. Als nächstes die Grammeln und Zwiebeln durch einen Fleischwolf faschieren. Diese Masse mit Senf, Ketchup, Salz und Pfefferabschmecken und fertig ist der Aufstrich.



„Oa Aufstrich“ Eier Aufstrich



Zutaten:

3-4 gekochte Eier

Schnittlauch

Topfen

Creme fraiche

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Als erstes muss man die gekochten Eier schälen, klein hacken und dies in eine große Schüssel geben. Schnittlauch schneiden und mit Topfen und Creme fraiche in die Schüssel dazugeben. Zum Schluss alles gut verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Wenn ihr Wissen wollt was wie man diese Aufstriche macht schaut bei dem Video vorbei.

YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Dieser Beitrag entstand im Rahmen eines Projektes der HLP-Oberwart.