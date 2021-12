YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Corona macht uns bei vielen Aktivitäten einen Strich durch die Rechnung – aber nicht beim Skifahren. Der Wintertourismus in Österreich läuft durch 2G-Regelung wie gehabt weiter.

Ob groß, klein, alt oder jung, man findet sie alle auf der Piste an. Österreichs Berge sind im Wintertourismus sehr beliebt, und das bei ziemlich allen Einwohnern. Mit 413 Skigebieten ist Österreich das Land mit den meisten Skigebieten im Alpenraum. Mit 140 davon ist Tirol der Spitzenreiter unter den Bundesländern.

Wir haben uns bei unseren Mitschülern umgehört, uns sind zu folgendem Ergebnis gekommen:

Fast alle unserer Mitschüler fahren lieber Ski als Snowboard, und haben schon im Kindesalter damit begonnen. Am liebsten fahren sie zum Schifahren nach Schladming, und dazu hören sie gerne Lieder wie, Schifoan, Auffe aufn Berg, Tux Tux Hintertux oder 20 Zentimeter.

Fun Fact: In Österreich gibt es genau 7340 Pistenkilometer, diese Zahl kann man sich ganz leicht merken, wenn man aus dem Bezirk Oberpullendorf ist. Es entspricht nämlich der PLZ von Oberpullendorf.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen eines Projektes der HLP-Oberwart.