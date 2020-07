„Das Burgenland Bonusticket ist für alle Beteiligten ein Gewinn“, zieht SPÖ-LAbg. Roman Kainrath ein erstes Fazit der Landes-Förderung

LUTZMANNSBURG. Seit 1. Juli und noch bis 30. September haben Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz im Burgenland die Möglichkeit, das Burgenland Bonusticket – gültig ab drei durchgehenden Übernachtungen – in einem teilnehmenden Beherbergungsbetrieb im Burgenland einzulösen. Für den SPÖ-Landtagsabgeordneten und Vizebürgermeister von Lutzmannsburg Roman Kainrath ist die Aktion ein "Gewinn für alle Beteiligten".

"Neues Publikum erreichen"

Das Bonusticket biete den heimischen Hoteliers nicht nur die Möglichkeit, den Gästen den Rabatt des Landes in der Höhe von 75 Euro zukommen zu lassen. „Die Beherbergungsbetriebe können damit auch neues Publikum erreichen und für die Zukunft gewinnen. Das Land leistet somit nachhaltige Unterstützung und die Wertschöpfung bleibt in der Region“, so der Landtagsabgeordnete. Auch lokale Wirtschaftstreibende würden von der Landes-Förderung profitieren. Werner Cerutti, Geschäftsführer der Sonnentherme und des Hotels Sonnenpark in Lutzmannsburg, begrüßt das Bonusticket als Unterstützung in der Corona-Zeit.