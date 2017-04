Kabarettist Otto Jaus kündet einen musikalischen Amoklauf in Raiding an

Am Freitag, den 19. Mai 2017, um 19.30 präsentiert Otto Jaus im Lisztzentrum Raiding sein Soloprogramm “Fast fertig – Ein musikalischer Amoklauf”.

RAIDING. Nach sieben Jahren Wiener Sängerknaben war Otto Jaus klar, dass die Bühne sein Leben regieren musste. Aber in welcher Sparte des Theaters würde er landen? Einiges hat er versucht: Die Oper (Nirgends stirbt man länger), das Musical (Nirgends fragt man sich mehr, worum es geht), das klassische Schauspiel (Nirgends schläft man besser).



Doch dann fand er das Kabarett und ging ans Kombinieren all dieser Sparten. Das Ergebnis ist sein erstes Soloprogramm “Fast fertig – Ein musikalischer Amoklauf”, in dem der junge Wiener Erlebnisse von der Staatsoper bis zum Simpl verarbeitet, erzählt, warum seine Mutter immer Recht hat, er alles nur kein Model sein möchte und was Mozarts Musik wirklich beeinflusst hat.