Feuerwehren Deutschkreutz und Girm präsentierten ihre Leistungen

Zu Beginn wurde ein Rückblick über die Einsatzstatistik, Schulungs- und Übungstätigkeiten ebenso wie die beiden erfolgreichen Veranstaltungen – das traditionelle Feuerwehrfest und das Festival Wehr Rockt – im vergangenen Jahr gegeben, gefolgt von einer Vorschau auf das laufende Jahr. Im Jahr 2017 wurden von den freiwilligen Mitgliedern 46 Brandeinsätze und 14 technische Einsätze mit einer Gesamtdauer von 1303Stunden absolviert. Die beeindruckten Erfolge der Jugendfeuerwehr wurden hervorgehoben.Bürgermeister Manfred Kölly unterstrich die hervorragende Arbeit der freiwilligen Männer und Frauen für die gesamte Bevölkerung und die Gemeinde und sicherte weiterhin die Unterstützung zu. Abschnittsfeuerwehrkommandant Markus Wessely und Bezirksfeuerwehrkommandant fanden ebenso nur lobende Worte und zeigten sich Stolz über die Schlagkräftigkeit und zahlreiche Teilnahme. Abschließend wurden 4 Mitglieder in den Aktivstand aufgenommen, Martin Pogatsch, Alexander Artner und Stefan Trenker sind von der Jugend übergetreten sowie als neues Mitglied Stefan Thauer. Theodor Kirnbauer wurde mit dem Verdienstzeichen in Gold des Landesfeuerwehrverband für 45-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Wilhelm Heinrich erhielt die Ehrenmedaille für 40-jährige Tätigkeit.Im Anschluss ging man über zur jährlichen Inspizierungsübung. Aufgrund des vermehrten Wohnungs- und Reihenhausbaues der Siedlungsgenossenschaften in Deutschkreutz wurde ein Objekt in der Schulgasse beübt. Die Aufgabenstellung stellte einen Brandausbruch im Gebäude mit einer vermissten Person. Unter Atemschutz wurde ein Innenangriff für die Vermisstensuche und Brandbekämpfung durchgeführt. Ein umfassender Außenangriff samt Löschwasserzubringung wurde gemacht, ein Atemschutzsammelplatz und eine Einsatzleitung wurden eingerichtet. Bezirksfeuerwehrinspektor zeigte sich mit allen durchgeführten Aufgaben zufrieden und bestätigte die professionelle Vorgehensweise der Florianis.