Theater: "Der (Voll)Koffer"

Das Bühnenwerk Weppersdorf präsentiert in gewohnter Form eine turbulente Beziehungskomödie in drei Akten, wo es um einen vollen Koffer geht, der plötzlich weg ist, eine hysterische Ehefrau, einen enterbten Halbbruder und eine Sekretärin, die unbedingt heiraten möchte. Und um wen kümmert sich der Pfleger?Das alles und noch viel mehr erleben Sie, wenn Sie eine der Aufführungen besuchen...Alle Aufführungen finden in der Alten Schule (Evangelisches Gemeindezentrum), Hauptstraße 121 in Weppersdorf statt.

Reservierungen werden gerne entgegen genommen: Montag–Freitag 17:00–19:00 Uhr unter: 0660-8485741Freitag, 12. Mai 2017 – 19 UhrSamstag, 13. Mai 2017 – 19 UhrSonntag, 14. Mai 2017 – 18 UhrFreitag, 19. Mai 2017 – 19 UhrSamstag, 20. Mai 2017 – 19 Uhr