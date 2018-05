1:3! Ist der Aufstiegszug für SC Unterfrauenhaid abgefahren?

01.05.2018, 21:18 Uhr

Sechs Punkte Rückstand hat der SC Unterfrauenhaid nach der 2. Niederlage in Folge auf Spitzenreiter SC Unterrabnitz. Die Elf um Wolfgang Weber verpasste die Chance, näher an den SC Unterrabnitz heranzurücken. Der allerdings von Beginn an keinen Zweifel ließ, dass sie das Spitzenduell für sich entscheiden wollten. Zwar schaffte es der in den 60er-Jahrn gegründete Verein zunächst nicht, Kapital aus ihren Großchancen zu schlagen. Bei der größten Heimchance kratzte Abwehrchef Michael Stifter den Ball vor der Linie weg. Die Gäste aus Unterfrauenhaid wurden nun präsenter, zeigten sich das eine oder andere Mal in der Hälfte der Hausherren, Verlegenheitsschüsse verfehlten das Ziel. Die kalte Dusche für die Heimischen: Einen abgewehrten Torschuss verwertete Dominik Szemere zur 1:0-Gästeführung (40.). Beinahe postwendend der Ausgleich: Balazs Vidak nützte seine Chance aus spitzem Winkel und stellte auf 1:1 (44.).

In Hälfte zwei drängten beide Mannschaften auf die Entscheidung. Nach einer scharfen Hereingabe konnte Tibor Toth den Ball nur mehr ins eigene Tor lenken (74.) – 2:1 für den Leader. Dann die Schlüsselszene im Spiel: Der ansonsten so treffsichere Legionär Zoltan Hercegfalvi tritt nach einem fragwürdigen Penalty an und scheitert mit einem relativ leicht geschossenen Elfmeter an Torhüter Gabor Szalay. Das 3:1 durch "Doppelpack" Balazs Vidak nach einem haarsträubenden Abwehrfehler spielte für den Ausgang des 2. Klasse-Spitzenspiels mit vielen technischen Fehlern und oft unkontrolliertem Spielaufbau keine Rolle mehr.Unterrabnitz – Unterfrauenhaid 3:1, Unterpullendorf – Bad Sauerbrunn 1B 0:6, Raiding – Piringsdorf 0:2, Tschurndorf –Wiesen 2:0, Antau – Mannersdorf 8:1, Lutzmannsburg – Markt St. Martin 1:4, Dörfl – Hirm 4:1.1. Unterrabnitz (53 Punkte/22 Spiele), 2. Bad Sauerbrunn 1B (50/21), 3. Unterfrauenhaid (47/22), 4. Pöttsching (43/21), 5. Piringsdorf (39/22), 6. Tschurndorf (36/21), 7. Markt St. Martin (36/22), 8. Unterpullendorf (32/22), 9. Wiesen (25/22), 10. Dörfl (21/23), 11. Hirm (18/21), 12. Antau (18/22), 13. Raiding (16/20), 14. Lutzmannsburg (16/21), 15. Mannersdorf (10/22).