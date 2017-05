Goalgetter jagen Torjäger-Krone

10.05.2017, 07:00 Uhr

BEZIRK (O.Frank). Zwei Stürmer, ein Ziel: Gabor Savanyó (SC Nikitsch; 1. Klasse) und Martin Kondor (SC Frankenau; 2. Klasse) jagen jeweils zum Saisonende die Torjägerkrone. Ein Zwischenfazit.Wer tritt das Erbe von Cristian-Nicolae Fara (23 Treffer) in der 1. Klasse bzw. Adrian Kovacs (27) in der 2. Klasse an? Derzeit führt Stefan Weidinger (25) von Meister Oberpetersdorf. Auf Rang 2: Gabor Savanyó. "Ich will probieren den Titel zu holen, obwohl der Unterschied 4 Tore ist!" Martin Kondor, drei Tore hinter Csaba Ferko (23) auf Rang 4: "Natürlich will ich Torschützenkönig werden!"