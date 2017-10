ROTE NASEN LAUF am 26. Oktober in Neckenmarkt

Dabei sein ist alles



Mitlaufen und Lachen schenken: jeder Teilnehmer macht noch mehr Clownbesuche bei kranken Menschen möglich.Bereits zum 9. Mal können Sie heuer bei den ROTE NASEN LÄUFEN an den Start gehen und damit kranken Kindern ein Lachen schenken. Und wieder ist alles erlaubt – Laufen, walken, skaten, hüpfen, mit dem Kinderwagen spazieren – nicht die Schnelligkeit zählt, sondern der gemeinsame Wunsch zu helfen.

Laufen in Neckenmarkt



Anmeldung und Infos



Am 26. Oktober findet der ROTE NASEN LAUF von 10.00 bis 14.00 Uhr in Neckenmarkt statt. Gestartet wird bei der Karl-Heincz-Gasse. Organisiert wird der Lauf von Gesundes Dorf Neckenmarkt/LMB-Leichtathletik. Die Bezirksblätter unterstützen die Clowndoctors und halten Sie am Laufenden über alle ROTE NASEN LÄUFE.Erfahren Sie mehr unter www.rotenasenlauf.at . Sichern Sie sich Ihren Startplatz online oder melden Sie sich vor Ort an. Auch bunt verkleidete StarterInnen sind herzlich willkommen.