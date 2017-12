Durchstarter Dietmar Fanovits, Forstunternehmen

19.12.2017, 16:57 Uhr

Ich bin in einer Landwirtschaft aufgewachsen und selbstständiges Arbeiten gewohnt und kann meine eigenen Ideen und das was ich gerne mache umsetzen.Meistens ist es ein positives Gefühl, ich mag meine Arbeit. Aber man ist natürlich fast immer mit dem Kopf bei der Firma.Ich biete neben Schlägerungen, Bringung von Holz, Durchforstungen und Jung-Wuchspflege auch Spezial-Baumfällungen an. Dafür habe ich eigene Kurse besucht.