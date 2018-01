Eine Pasta für Gewinner

10.01.2018, 16:57 Uhr

Seit mehr als 20 Jahren produziert die Werkovits-Nudelmanufaktur hausgemachte Teigwaren, seit kurzem gibt es Pasta mit dem FK-Austria Logo

DRASSMARKT (EP). in der Werkovits-Nudel Manufaktur werden Jede Woche etwa 750 Kilo hochwertiger Durum-Hartweizengrieß aus der Region und 4500 frisch aufgeschlagene Eier aus der eigenen Hühnerhaltung mit viel Liebe und Geschick zu hausgemachten Nudeln verarbeitet."Mit sechs hilfreichen Händen, einer Nudelmaschine, einem Rütteltrockner und einer Verpackungsmaschine können wir als Familienbetrieb heute 32 verschiedene Sorten an hausgemachten Nudeln anbieten", ist Günther Strass stolz. Strass ist immer für neue Ideen offen, daher kreierte der FK-Austrai Fan gemeinsam mit dem Fußballclub kurzerhand eine eigene Pasta."Unsere hochwertigen 6-Eier-Teigwaren für Fans des FK Austria sind ab sofort in unserem Laden in Draßmarkt oder online im Fan-Shop der FK-Austria erhältlich." Auch Umweltbewusstsein steht bei der Nudel-Manufaktur hoch im Kurs.

"Wir stellen Ende Jänner alle Verpackungen von Plastik auf Papier um, außerdem haben wir ein neues Logo kreiiert." Sport und Teigwaren würden gut zusammenpassen, ist Günther Strass Überzeugt. "Es war nicht einfach die Austria-Nudeln herzustellen, es war ein echte Herausforderung, die wir aber letztendlich gemeistert haben. Denn die Nudeln müssen ja auch beim kochen halten." Es sei das erste Mal, dass ein Fußballverein ein Nudel-Logo hat. "Andere haben Pralinen, die Austria hat eben eigene Nudeln."