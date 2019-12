Neujahrskonzerte im Bezirk Oberwart

BEZIRK OBERWART (ms). Rund um Neujahr gibt es im Bezirk Oberwart wieder zahlreiche Konzerte der Musikvereine, um das alte Jahr musikalisch ausklingen zu lassen bzw. das neue Jahr zu begrüßen.

So lädt der MV Litzelsdorf am 28. Dezember zum Neujahrsspielen ein, der MV Wolfau am 27. und 28. Dezember, der MV Trachtenkapelle Mischendorf am 31. Dezember ab 7.30 Uhr.

Neujahrskonzerte

Sein 52. Neujahrskonzert gibt der MV TMK Rechnitz im Turnsaal der NMS Rechnitz am Samstag, 28. Dezember, um 19 Uhr und am Sonntag, 29. Dezember, um 15 Uhr.

Die Stadtkapelle Pinkafeld spielt die beiden Neujahrskonzerte am Montag, 30. Dezember, und 1. Jänner 2020 jeweils um 18 Uhr im Hörsaal der FH Pinkafeld. Mit dabei sind auch die CoolKizz.

Der Musikverein Edelserpentin Bernstein lädt zu seinen Neujahrskonzerten am Sonntag, 5. Jänner, um 18 Uhr, sowie am Montag, 6. Jänner, um 15 Uhr ein.