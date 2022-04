Es heißt so schön "Der Ton macht die Musik" und das trifft keineswegs nur auf die tatsächliche Klangharmonie zu, sondern auch im Umgang miteinander.

Es ist gut, wenn mitunter hart in der Sache diskutiert oder berechtigte Kritik deponiert wird, aber gleichzeitig mit entsprechendem Respekt dem anderen gegenüber. Sehr oft wird auf diesen wichtigen Aspekt vergessen und der Ton rauher, somit geht aber gleichzeitig die Diskussionkultur verloren.

Gerade in der Politik ist dies deutlich spürbar, doch auch in anderen Bereichen ist der Ton oft ein zentraler Faktor, ob eine Lösung überhaupt erreichbar ist. In einer interessanten Gesprächsrunde hieß es, dass bei Konflikten sich Erwachsene aufs "innere Kind" besinnen sollten. Das klingt für viele Bereiche sinnvoll, Kinder sagen, was sie denken und fühlen – diese Tugenden gehen mit zunehmendem Alter verloren. Auch das Beispiel der Hilfsbereitschaft und Offenheit ukrainischen Schülern gegenüber zeigt, dass der Ton funktioniert, auch wenn die Sprache noch unterschiedlich ist.