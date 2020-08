Als Höhepunkt des Eröffnungsfestes gab Austropop-Legende Boris Bukowski ein Open Air-Konzert.

OBERWART. Nach der offiziellen Eröffnungsfeier am Donnerstag sowie zwei Tagen der offenen Tür erfolgte Samstagabend der krönende Abschluss des Eröffnungsfestes vom neuen Oberwarter Stadthotel "telegraph". Nachdem am späten Nachmittag bereits Oberwart3 für gute Stimmung sorgten, hatten Klaus und Patrick Glavanics als Höhepunkt Austropop-Legende Boris Bukowski für ein Open Air-Konzert am Parkplatz des Hotels engagiert. Rund 400 Besucher waren dabei, als das frühere "Magic 96"-Bandmitglied mit seinen großen Hits von "Cocain" über "Trag meine Liebe wie einen Mantel" bis zum "Fritze mit der Spritze" oder "Fandago" präsentierte.

Tag der offenen Tür mit Bieranstich und SK Sturm Graz

Hotel telegraph feierte offizielle Eröffnung