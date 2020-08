Tourismusdirektor Dietmar Lindau lud zur Abschiedsfeier am Joseph Haydn-Platz.

BAD TATZMANNSDORF. 35 Jahre lang leitete Dietmar Lindau die Geschicke im Tourismus in Bad Tatzmannsdorf. In all den Jahren setzte er vielseitige Akzente, um den ehemaligen reinen Kurort breiter aufzustellen und neue Gästeschienen anzulocken.

"Meine Partei war nicht rot oder schwarz, meine Partei war stets die der Gäste", so der scheidende Tourismusdirektor, der im Rahmen seiner Abschiedsfeier auch seinem Team dankte, mit dem er teilweise über viele Jahre Bad Tatzmannsdorf tourismusmäßig nach vorne brachte - immerhin ist die Gemeinde seit Jahren die Nummer 1 im Burgenland, was Übernachtungen betrifft.

"Nacht der Ballone" bis "Schmatz in Tatz"

Dabei kreierte Lindau gemeinsam mit seinem Team verschiedene Aktivitäten, die über Jahre Tausende Gäste anlockten. "Nacht der Ballone" im Juni, "Schmatz in Tatz" im September oder der Adventmarkt im Dezember sind nur einige Erfolgsprojekte, die zur Tradition geworden sind.

Darüber hinaus hat er mit dem Dreschkirtag in Rechnitz ein weiteres Highlight über Jahre etabliert, ehe dieser Besuchermagnet vor zwei Jahren endete. "Dietmar Lindau hat Bad Tatzmannsdorf über Jahrzehnte geprägt und viel bewegt. Ich wünsche ihm Alles Gute!", so Altbürgermeister Ernst Karner.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Viele Freunde

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Lindau sich über Jahre auch ein großes Netzwerk aufgebaut, so folgten auch der Einladung zu seiner Abschiedsfeier viele Freunde und Wegbegleiter. U.a. schauten Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Rudolf Luipersbeck, LR Leonhard Schneemann, Bgm. 2.LT-Präs. Georg Rosner, Bgm. Gert Polster, Bgm. Renate Habetler, Renate und Paul Schuch, Tourismusverbands-GF Harald Popofsits, Gerhard Kojnek, Doris Schuch und viele mehr.

Die Freibergers, Niki Kracher, Sebastian Tallian, Dieter Bencsics, Christian Pöschl (Western Cowboys), Heinz Grünauer und mehr sorgten musikalisch für Stimmung. Dazu gab es hervorragende Weine vom Weingut Wanger aus Rechnitz, sowie Würstel aus dem Hause Hatwagner (Bernstein/Rechnitz). Moderiert wurde der Abend gekonnt wie immer von Reini Kracher.

Tourismusdirektor Dietmar Lindau hört auf