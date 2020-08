GROSSPETERSDORF. Am 3. August gab es in der Westernstadt Lucky Town den dritten "Drive-In"-Betrieb, bei dem auch wieder zahlreiche Gäste die Gelegenheit nutzten mit dem Auto oder Motorrad sich Westernspezialitäten vom "Lucky Burger" bis zu Spareribs direkt von der Küche abzuholen. Linedance und Zauberei gab es zur Unterhaltung, ebenso wie Ponyreiten für die jüngsten Gäste. Am Montag, 17. August, lädt Sascha Wurglits und sein Team noch einmal zum "Lucky Town"-Drive In ein.