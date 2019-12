OBERWART. Das mittlerweile 29. Kixxmas fand gewohnterweise am Christtag in der Burgenlandhalle Oberwart statt. Eine bunte Mischung an Generationen genoss den rockigen Musikabend, den die Ollersdorfer Band "68er Eisen" eröffnete.

Danach gaben die Lofnitz Rocker ordentlich Gas, ehe zum Abschluss die Band URAS (Uschi Rocker AllStars) den Besuchern so richtig partymäßig einheizte.