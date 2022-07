Die Litschdoafa Moastaschoft fand mit 113 Fischern statt.Dazu gab es auch eine Förderzusage vom Landeshauptmann.

LITZELSDORF. Am 25. Juni 2022 fand am Neustiftteich in Litzelsdorf die Litschdoafa Moastaschoft statt – ein Vergleichsfischen organisiert vom Sportfischerverein Litzesldorf unter Obmann Didi Hermann.

Ein sehr gelungenes Vereinsfest war die Litschdoafa Moastaschoft auch heuer wieder. Der Verein zählte 113 mitwirkende Fischer und an die 300 Besucher. Ein besonderes Highlight war dabei der nunmehrig 3 malige Einzel Gewinner Alfons Bischof, welcher den Wanderpokal somit nach Hause mitnehmen durfte.

Übergabe Förderung Land Burgenland: Fischerei Obm. Didi Hermann, SPÖ Obm. Heinz Hermann, SPÖ Obm-Stv. Thomas Hochwarter

Foto: Thomas Hochwarter

hochgeladen von Michael Strini

Unterstützung für den Sportfischerverein



Am 2. Juli 2022 wurden seitens SPÖ Litzesldorf Obmann Heinz Hermann und SPÖ Obm.-Stv. Thomas Hochwarter gute Nachrichten an den Sportfischerverein Litzesldorf und Obmann Didi Hermann gebracht.

Durch den Einsatz von Sportfischerei-Vereinvorstandsmitglied und gleichzeitig auch SPÖ Chef Heinz Hermann - welcher immer ein offenes Ohr für Vereine in Litzelsdorf hat und sich um die Vereinsförderung intensiv kümmert - wurde eine namhafte Unterstützungssumme für die notwendige Instandsetzung des Fischteiches bei Landeshauptmann Doskozil erwirkt. Heinz Hermann und Thomas Hochwarter überbrachten diese positiven Nachrichten an den Obmann und an den sehr aktiven, 32 Mitglieder zählenden Verein. Vereinsobmann Didi Hermann bedankte sich für die Unterstützung zur Erhaltung des landschaftlich reizvollen Ambientes und freut sich über die Möglichkeit zum Ausbau der Vereinstätigkeiten.