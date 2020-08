Sängerin Nina Stern und Musikerkollege sowie Geschäftspartner Franky Wild starteten mit ihrer "Zweier WG" durch.

MISCHENDORF. Nach einer mehrjährigen eigenen musikalischen Pause findet Sängerin Nina Stern, gemeinsam mit Musikerkollegen und Geschäftspartner Franky Wild zurück zu ihren eigentlichen musikalischen Wurzeln. Das schlagerhafte Ergebnis „Du machst es mir nicht leicht Dich zu vergessen“ wurde die Tage veröffentlicht.

„So wie im Traum stand'st Du einst vor mir, trafst voll ins Herz, hast gepunktet bei mir und tief in mir so ein Gefühl erweckt, warst auf den ersten Blick einfach perfekt. So wie im Film immer nur wir zwei, viel Liebe pur und morgen einerlei, wollt mit Dir fliegen, nonstop Wolke 7, doch auf ihr ist keiner noch ewig geblieben . . ."

Musikgewordene Gedanken wie sie so oft das Leben schreibt: Das erste zufällige Treffen, der so oft besungene magische Blitz der unverhofft „einschlägt“, der naive Glaube an die ganz große Liebe, die niemals endet und auf der Man(n) und auch Frau auf Wolke 7 schwebt, aber: Wie so oft geht des Leben und auch die Liebe seine eigenen Wege.

"Zweier WG"

Die bayrisch-steirische, im österreichischen Burgenland fusionierte und ansässige Formation ZWEIER-WG bestehend aus Nina Stern und Franky Wild, nimmt genau diesen Weg des Lebens, zum Start in einen heißen Schlager-Sommer, in ihrer Debüt-Single „DU MACHST ES MIR NICHT LEICHT DICH ZU VERGESSEN“ ins Visier.

Der flotte, tanzbare Schlager-Titel ist das Ergebnis, wenn sich zwei jahrelange Profis finden und gemeinsam zu den Ursprüngen ihrer Karrieren und somit auch musikalischen Wurzeln zurückfinden.

Gemeinsamer Schlager-Song

„Ich kann es nach all den Jahren halt doch nicht lassen und somit haben wir mit dieser Single einen gemeinsamen Schlager-Song produziert“, so Nina Stern, „meine leider schon verstorben Großmutter sagte immer, Kind, Du bist wie s falsche Geld, Du kommst immer wieder zurück und sie hatte Recht, da bin ich wieder.

Wie es zum Namen des Neo-Duos kam ist schnell erklärt: „Nina und ich haben seit zwei Jahren ein gemeinsames Tonstudio, in dem wir auch diesen Song von Anfang an produziert haben. Und da wir meist mehr Zeit gemeinsam in unserem Studio und Büro als zu Hause verbringen, leben wir dort zeitweise wie in einer Art WG“, so Franky Wild, „und wir sind zu zweit, nicht zu dritt oder zu viert. Was lag dann näher als daraus den Bandnamen Zweier WG ab zu leiten“.

Spontane Idee im Studio



Entstanden ist das Duo aus einer spontanen Laune heraus, als man wieder einmal im gemeinsamen Studio in Großpetersdorf saß und an neuen Songs und Ideen tüftelte und Franky Wild beim Komponieren an einer Schlagermelodie hängen blieb, die ihm in diesem Moment „just for fun“ eingefallen ist. Ebenso „just vor fun“ wurde darauf ein entsprechender Text geschrieben, kurze Zeit später war – unter dem Motto „zurück zu den musikalischen Anfängen und Wurzeln der Beiden“ – die Zweier WG geboren

Die Zukunftspläne der neu gegründeten Schlagerformation sieht Stern locker: „Bereits damals in meiner alten Karriere als Schlagersängerin hieß es schon immer, nach der Single, ist vor der Single. Nur weil ein Song super gelaufen ist, kann man sich nicht automatisch darauf verlassen, dass dies auch beim nächsten so sein wird. Wenn man solange in einer eigenen musikalischen Pause und damit verbunden weg vom Fenster war, dann ist dies ein wieder völlig neues Gefühl und eine totale Herausforderung. Ich habe mir damals selbst so viel Druck auferlegt, dass ich es dieses Mal gelassener angehe und mich einfach von Herzen auf all das Freude, was mit der Zweier WG noch passieren wird. Aber auf jeden Fall ist dieses Projekt das Ergebnis einer spontanen Idee von Franky und seiner Überzeugungskunst. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich noch einmal im Schlager-Genre so richtig Blut geleckt habe“.

"Keine Eintagsfliege"

Franky Wild, der auch für sämtliche Kompositionen im gemeinsamen Studio zuständig ist scheint seine Musikerkollegin und Geschäftspartnerin bestens zu kennen: „Ich bin mir sicher, dass der aktuelle Titel „Du machst es mir nicht leicht Dich zu vergessen“ keine Eintagsfliege und kein einmaliger gemeinsamer Ausflug in die Schlager-Ecke bleiben wird, denn wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf: Nicht nur bei mir gibt es schon weitere Ideen für weitere Schlager-Songs. Nein, auch den ein oder anderen Text von Nina habe ich da schon, zwar in dem ein oder anderen Papierstapel versteckt, entdeckt, der eindeutig in Richtung Schlager geht."