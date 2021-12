Das ganze Jahr über war sie aktiv unterwegs – jetzt braucht sie auch Erholung!

SÜDBNURGENLAND. Erholung kriegt die Resl-Tant in den Thermen des Burgenlandes (den genauen Ort will sie aber geheim halten). Und das ganze Team rund um die Resl-Tant hat für das denkwürdige Jahr (wie schon der Titel ihrer Biographie besagt: „100 Jahre Burgenland durch die Augen der Resl-Tant“) heute eine Gedenktafel im Kunstpark Süd, der wieder ab 1. Mai 2022 geöffnet hat, als Würdigung aufgestellt.

Wer vergessen hat, dass Weihnachten immer so plötzlich kommt und kein Geschenk geschenkt hat – unter www.resl-tant.club kann das Versäumnis nachgeholt werden!