Ab 1. September kommt es in einigen katholischen Pfarren im Bezirk Oberwart zu personellen Änderungen in der Seelsorge.

BEZIRK OBERWART. Die Diözese Eisenstadt gab am Samstag zahlreiche Personalrochaden in der Priesterschaft bekannt. Auch der Bezirk Oberwart mit Pfarren der Dekanate Pinkafeld, Rechnitz und Güssing ist von einigen dieser personellen Veränderungen betroffen.

Ein Grund dafür sind Pensionierungen langgedienter Pfarrer, aber auch Unterstützung in den Seelsorgeräumen.

Versetzungen

Stefan Ludwig Jahns, Advokat am Bischöflichen Diözesangericht, verlässt die Stelle als Pfarrmoderator der Pfarren Stinatz und Litzelsdorf in Richtung Nordburgenland. Für ihn übernimmt Zdravko Gašpari´c die Pfarrmoderation für Bocksdorf, Litzelsdorf, Olbendorf, Ollersdorf, Stegersbach und Stinatz. Andreas Stipsits wird ihn in diesem Seelsorgeraum "Maria Helferin" als Kaplan unterstützen. Pfarrer Thorsten Carich ist Leiter des Seelsorgeraums.

Kurt Aufner, bisher Pfarrvikar der Pfarren Stadtschlaining, Großpetersdorf, Jabing, Neumarkt i. T. und Oberkohlstätten, die den "Seelsorgeraum Via Pacis" bilden, wird neuer Pfarrer in St. Michael Deutsch Tschantschendorf, Güttenbach, Neuberg und Tobaj. Für ihn wechselt Basil Ikechukwu Obiekii als Pfarrmoderator in den Seelsorgeraum "Via Pacis" unter Dechant Sebastian Edakarottu.

Neuer Pfarrer für Deutsch Schützen und St. Kathrein

EKan GR Josef Kroiss, langjähriger Pfarrer von Deutsch Schützen und St. Kathrein tritt in den wohl verdienten Ruhestand. Kroiss wurde 1967 zum Priester geweiht, 1972 kam er als Pfarrer nach Deutsch Schützen, 1975 wurde er auch Pfarrer in St. Kathrein. Seit 50. Priesterjubiläum feierte er am 2. Juli 2017.

Karl Schlögl, Pfarrer von Eberau, Bildein und Gaas wird auch mit dem Pfarrverband Deutsch Schützen - St. Kathrein und der Pfarre Moschendorf betraut. Aushilfspriester Johannes Pratl aus Pinkafeld wird Pfarrvikar für die Pfarren Eberau, Bildein, Deutsch Schützen, Gaas, Moschendorf und St. Kathrein. In seinem "Sabbatjahr" wird Eugen Szabo Aushilfspriester im Seelsorgeraum "Göttliche Barmherzigkeit" sowie auch in Dt. Schützen und St. Kathrein.

Der gebürtige Deutsch Schützer Walter Alois Rudy, 2010 zum Priester geweiht, wird Pfarrprovisor der Pfarre Lutzmannsburg.

Pastoralassistenz

Zoran Nadričič, bisher Pastoralpraktikant im Seelsorgeraum "Zum Heiligsten Herzen Jesu", bestehend aus der Stadtpfarre Pinkafeld mit der Lokalseelsorgestelle Sinnersdorf und den Pfarren Grafenschachen und Kitzladen, setzt nach der Diakonweihe sein Pastoralpraktikum in Lockenhaus fort.

Noemi Manuel, bisher Pastoralpraktikantin wird zur Pastoralassistentin im "Seelsorgeraum Via Pacis" bestellt.