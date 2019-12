Branddienstleistungsprüfung und Jahresabschlussfeier in Wolfau

Die vermutlich letzte Branddienstleistungsprüfung, für das Jahr 2019, wurde am 27.12. in Wolfau, von den Bewertern des Bezirks Oberwart, abgenommen. Nach dem mehrere Gruppen aus Wolfau bereits vor einigen Wochen zur Leistungsprüfung angetreten sind, waren nun die Kameraden an der Reihe, die beim ersten Termin verhindert waren. Auch diese Gruppen konnte am Ende des Tages ihr redlich verdientes Abzeichen entgegennehmen.

Nach dem Bewerb ging es zurück in das Feuerwehrhaus, wo das Bezirksfeuerwehrkommando eine kleine Jahresabschlussfeier für die Kommandomitglieder, Bewerter der Leistungsprüfungen und das KHD Team veranstaltete. Nach einem gemeinsamen Abendessen wurde noch bis zur späten Stunde über diverse Feuerwehrthemen gefachsimpelt.