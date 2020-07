KEMETEN (ps). Wer der Meinung ist, Krippenbauen gehört in die Adventzeit um die vorweihnachtliche Stimmung zu heben, der täuscht gewaltig. Heinz Koller von den Krippenfreunden Kemeten - bietet ganzes Jahr Krippenbaukurse an und erreicht damit Jung und Alt, Männer wie Frauen. "Die Verbreitung der Krippe, sie zu pflegen und den Krippengedanken, das Krippenschaffen weiter zu verbreiten - nach diesem Motto wurde im November 2018 unser Krippenverein in Kemeten gegründet", so Heinz Koller, Obmann des Vereins.

Eine Weihnachtskrippe ist eine Darstellung der Geburt Christi aus der Weihnachtsgeschichte oder Szenen aus dem Leben Jesu Christi, meist durch Figuren in einer Modelllandschaft Betlehems. Die Weihnachtskrippen verbinden die Bilderwelt der Adventzeit mit dem Dreikönigsfest. "Das Interesse am Krippenbau ist ungebrochen hoch - ein Krippenbauvirus zieht über uns", so Koller. Der Verein Krippenbaufreunde Kemeten wurde vor 2 jahren gegründet und hat bereits 51 Mitglieder (Erwachsene) und 9 Kinder. Neben den Orientalischen und Heimatkrippen werden die Laternenkrippen immer beliebter.

Die Ausbildung zum Krippenmeister erfolgt während einer 4-jährigen Schulung in Vösendorf. Dort wird unser kompetentes Fachpersonal vom Krippenbauhelfer bis zum Krippenmeister mit Abschlussprüfung geschult.

Kinderkrippenkurs in Kemeten

Die Bereitschaft, einander zu helfen, steht in der Krippenwerkstatt Kemeten im Vordergrund. In den heurigen Sommerferien zog erneut ein Hauch von Weihnachtsstimmung in die Werkstatt, als 15 begeisterte Kinder unter Anleitung von Heinz Koller und seinem Team mit Eltern, Tanten, Großeltern und Freunden ihre erste Weihnachtskrippe kreativ gestalteten. Da wurde mit Freude gebohrt, gehämmert, geschnitten, gemalt und geklebt." Bei Kinderkursen werden von den Kursverantwortlichen viele Vorarbeiten geleistet, denn bereits in zwei Tagen soll die Krippe fertig sein", so Heinz Koller. Bgm. Wolfgang Koller unterstützt den Krippenverein mit der Bereitstellung der Werkstätte und des Lagerraumes der Volksschule.

Heimatkrippen

Heuer bevorzugten die jungen Krippenbauer die Tiroler Heimatkrippe - und nach zwei Tagen präsentierten die Kids mit Stolz ihre ersten Werke als Sinnbild der Menschwerdung Christi. Heinz Koller bietet generell ganzes Jahr Krippenbaukurse im Raum Südburgenland an. In der Corona-Krise ist leider vieles anders als früher. Die Krippenausstellungen, wo die fertigen Krippen, die mit viel Kreativität gestaltet werden, eine ideale Plattform zur Präsentation finden, werden heuer wohl coronabedingt ausfallen. Heinz Koller legt großen Wert darauf, dass die Krippen in der Vorweihnachtszeit in der Kirche gesegnet werden, bevor sie den Weg in die Häuser antreten. Ob diese Segnung sattfinden kann wird die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie zeigen. Das Interesse Kurs in Kemeten in der Volksschule waren heuer