STADTSCHLAINING. Andreas Bardeau, Vorsitzender der Schlösserstraße träumt am Ende der Generalversammlung auf Burg Schlaining von der Aufnahme der Schlösserstraße ins UNESCO Weltkulturerbe. Welterbe ist eine Bezeichnung für Denkmäler, Ensembles und Stätten sowie Naturgebilde, geologische und physiographische Erscheinungsformen und Naturstätten von außergewöhnlichem universellen Wert, deren Erfassung, Schutz und Erhaltung durch die Vertragsstaaten nach der Welterbekonvention von der UNESCO unterstützt werden.

Von Haus und Herrschaft zu Gegend und Genuss

Die "Schlösserstrasse" verbindet Burgen und Schlösser, die weit mehr sind als Punkte auf einer Landkarte. Jedes Haus birgt in seinen Mauern eines der größten Geheimnisse – jenes der Zeit. In jener Gegend im Südosten Österreichs und in Slowenien, die zu den Burgen- und Schlösserreichsten Gebieten Europas gehört, sind diese Orte lebendige Zeugen von großen Epochen. Garten und Genuss, Kulinarik und Keller, Bewegung und Behaglichkeit, Hof und Handwerk. Und kaum jemand kennt die Region so gut, wie jene, deren gemeinsames Ziel es ist, Traditionen in die Moderne zu führen.

Die Mitglieder der Schlösserstraße trafen sich zur Generalversammlung auf Burg Schlaining

Generalversammlung auf Burg Schlaininig

Zur Eröffnung der Generalversammlung begrüßten der Vorsitzende der Schlösserstrasse Andreas Bardeau und Werner Glösl von der Burg Schlaining, sowie Schlainings Bürgermeister Markus Szelinger die zahlreichen Mitglieder der Schlösserstrasse. Alle freuten sich über einen interessanten Einblick auf der Friedensburg Schlaining, die nach ihrer Generalsanierung ein Vorzeigeschloss auf der Schlösserstrasse ist.

"Nach einem Rückblick des vergangenen Jahres, wurden die Pläne für die Zukunft präsentiert. Das Interreg-Projekt »Castle Road« konnte dieses Jahr zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Im Zuge dieses Projektes wurde in den letzten 3 Jahren auf der grenzüberschreitenden Schlösserstrasse an verschiedenen Themenfeldern gearbeitet: Mit der »Castle Road GeoTour« konnte ein gemeinsames grenzüberschreitendes Familienangebot geschaffen werden, dass mittlerweile internationale Besucher anlockt", berichtet die Projektmanagerin Sonja Skalnik.

Andreas Bardeau (Vorsitzender der Schlösserstraße) und Projektmanagerin Sonja Skalnik.

Geschichtsmagazin in 3 Sprachen

Auch wurde ein internationaler Verkaufsfolder für Incomer, Reisebüros, Agenturen etc. »Kulturtourismus entlang der Schlösserstraße« mit der Agentur Spirit of Regions erarbeitet. Auf einigen Messebesuchen, wie der Messe Leipzig und der Weltausstellung Dubai, konnten damit bereits einige neue Kunden gewonnen werden. Der neue Festivalkalender ist im Juni erschienen. Letzten Dezember wurde das Geschichtsmagazin über die Schlösserstrasse in 3 Sprachen Deutsch, Englisch und Slowenisch präsentiert. Es soll den geschichtlichen Zusammenhang aufzeigen, dass uns zu den burgen- und schlösserreichsten Gebieten in Europa macht.

"Aktuelle sind bereits neue Projekte in Planung, wodurch die Partnerschaft mit Slowenien gestärkt und auch neue Partner gewonnen werden sollen. Viele neue Ideen, viel Gemeinschaft, ungebrochener Tatentrang und Geschichte »erlebbar« machen, wird auch in Zukunft das Leitmotiv der Schlösserstrasse sein. 1001 km Hochkultur ist nicht nur Teil unserer Geschichte, die Schlösser und Burgen sind Leuchttürme in unserer Region. Zudem sind 3 Neuaufnahmen von Mitgliedern im Gespräch:

• Schloss Kohfidisch • Stift Rein und • Schloss Halbenrain - zudem laufen die Gespräche mit Ungarn, für eine etwaige Erweiterung", berichtete Sonja Skalnik der Presse.

Andreas Bardeau (Vorsitzender), Werner Glösl und Sonja Skalnik (Projektmanagerin) -Schlösserstraße

Schlösserstrassenkarte und Regionsrouten

"Unsere neue Schlösserstrassenkarte und die neuen Regionsrouten sind fertig! Die 1001 km lange Strecke verläuft über 3 Länder und 41 Schlösser und steht ganz unter dem Motto "Geschichte erleben". Die Karte ist bei all unseren Partnerschlössern, den regionalen Tourismusverbänden und auf dieser Website unter Downloads erhältlich. Unter diesem Menüpunkt findet ihr übrigens auch unsere neuen Regionsrouten. Viel neues Ausflugsprogramm also, dass ihr diesen Sommer exklusiv erleben könnt", berichtet der Vorsitzende Andreas Bardeau.