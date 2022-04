NEOS Pinkafeld-Initiative zur Erweiterung des Kindergartens vom SOS-Kinderdorf Pinkafeld wurde angenommen.

PINKAFELD. Die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Kinderbetreuungsplätzen beschäftigt schon seit Jahren die Pinkafelder Stadtpolitik. Nunmehr haben 'Miteinander für Pinkafeld - NEOS' neuerlich einen Vorschlag aus dem Jahr 2018 zum Thema gemacht.

Dieses Mal hat der Gemeinderat einstimmig dem Antrag der NEOS zugestimmt, dass die Stadtgemeinde Pinkafeld die Infrastruktur für eine zweite Gruppe im Kindergarten von SOS-Kinderdorf Pinkafeld errichtet.

Freude über Zustimmung

"Es freut uns, dass unsere jetzige Initiative so breite Zustimmung gefunden hat. Die Erweiterung des bestehenden Kindergartens von SOS-Kinderdorf um eine Gruppe, die sowohl als Kindergartengruppe oder als Kinderkrippengruppe geführt werden kann, ist ein guter Schritt auf dem Weg zu einer Gesamtlösung. Sie ist rasch umsetzbar, kein Provisorium und somit eine nachhaltige Investition. Nunmehr geht es darum, die notwendigen Schritte zu setzen, damit rasch mit den Baumaßnahmen begonnen werden kann," sagt Gemeinderat Eduard Posch zur Initiative der NEOS.

"Der Gemeinderat hat 2017 auf Antrag der NEOS das Zukunftsversprechen abgegeben, die Voraussetzungen zu schaffen, damit jedes Kind eine Kinderbetreuungsplatz-Garantie hat - von der Kinderkrippe über den Kindergarten bis zum Hort/Tagesheim. Dieses Zukunftsversprechen gilt es auch einzuhalten. Da müssen wir ständig dran bleiben und an guten, machbaren und vielleicht auch unkonventionellen Lösungen arbeiten," so Posch.