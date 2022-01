Absolventin der Modeschule Oberwart brillierte beim Haute Couture Austria Award 2021

Elke Acs, Absolventin der Modeschule Oberwart, wurde beim diesjährigen Haute Couture Austria Award für ihr Modell mit dem zweiten Platz prämiert.

Der Wettbewerb, bei dem das Können und die Kreativität der heimischen Maßschneiderei geehrt werden, stand unter dem Motto „FIRE TRANSFORM US – THE RED LABEL“. Eine prominent besetzte Fachjury aus den Bereichen Mode, Kunst, Design, Entertainment, Medien und Wirtschaft bewertete die insgesamt 36 Kreationen der mitwirkenden Couturiers und zeichnete die Gewinnerinnen und Gewinner aus.

Elke Acs vertiefte nach Abschluss ihrer Ausbildung ihre Designerinnenfertigkeiten bei namhaften Modeschöpferinnen und ist seit kurzem selbstständig tätig. Über ihre Tätigkeit sagt sie: „Die persönliche Beratung bzw. Betreuung meiner Kunden ist mir ein großes Anliegen und steht bei mir definitiv im Mittelpunkt“. Die Modeschule Oberwart wünscht ihr weiterhin viel Erfolg!

Hervorgehoben werden darf, dass zwei weitere Absolventinnen der Modeschule Oberwart beim diesjährigen Award mit ihren Entwürfen unter den Top 12 Modellen zu finden sind - Dagmar Mikolics (Atelier in Wien) und Martina Mohapp (Modeatelier in Stoob).