Am Samstag den 8.1 wurde ein weiterer Meilenstein im neuen burgenländischen Eishockeyverband gesetzt. Das erste Freundschaftsspiel in der Altersklasse U11 wurde gegen die U11 der Graz 99ers Juniors auf der Kunsteisbahn in Pinkafeld bestritten.

Nachdem die geplante Teilnahme an der steirischem Nachwuchsmeisterschaft aufgrund der Vorgaben rund um Covid-19 bisher nicht umgesetzt werden konnte, setzt der BEHV nun auf einzelne Wettkampftage, um die für die Entwicklung wichtige Spielpraxis zu sammeln.

Da Spiel- und Trainingsmöglichkeiten im Outdoor-Eishockey rar gestreut sind, stand der Samstag aber nicht nur im Zeichen dieser Matchtagerfahrung. Bevor gespielt wurde hielten die BEHV und 99ers Juniors Nachwuchs-Coaches gemeinsam diverse Skills-Sessions ab. Danach wurde zuerst ein Spiel am Kleinfeld durchgeführt, bevor es dann über die ganze Eisfläche zur Sache ging.

Dabei zeigten beide Teams großartige Aktionen, sehenswerte Tore und auch die Torhüter konnten sich etliche Male auszeichnen. Nachdem es nach der regulären Spielzeit Unentschieden stand, fiel die Entscheidung im Penaltyschiessen. Dabei behielten die burgenländische Auswahl die Oberhand.