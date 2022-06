PINKAFELD/DUBLIN. Irland – the Emerald Isle – war das Ziel der Sprachreise der vierten Elektronik-Klassen 4AHEL und 4BHEL. Begleitet wurden sie von den Professoren Anja-Maria Tuifel, Christian Putz, Christoph Csebits und Dietmar Scheiblhofer.

Sprachwoche in Irland zur Vertiefung der Englischkenntnisse

Neben einem fantastischen Besichtigungsprogramm mit den Highlights Glendalough, Howth, und Dalkey erhielten die 44 Schüler auch Unterricht in der Sprachschule ALL. Besonders interessant war natürlich der kommunikative Austausch mit ihren Gastfamilien in Dun Laoghaire.