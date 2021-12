PINKAFELD. Kurz vor Weihnachten wurde Oberstudienrat Mag. Herbert Schweiger mit Erreichen seines 65. Lebensjahres nach Jahrzehnten erfolgreicher Lehrtätigkeit an der HTL Pinkafeld in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Zum Abschied würdigte Dir. Wilfried Lercher das große Engagement von OStR Schweiger und seine besonderen Leistungen. So war OStR Schweiger beispielsweise bei der Einführung der „Arbeitssprache Englisch“ als Nichtanglist ein wichtiger Wegbereiter und Lehrer der ersten Stunde. Der Geografieunterricht war für die Schülerinnen und Schüler besonders abwechslungsreich und interessant, weil OStR Schweiger von seinen vielen Reisen auf alle Kontinente dieser Erde selbst Erlebtes und Gesehenes spannend und hautnah erzählen konnte.

Bildungsminister Dr. Heinz Faßmann und Bildungsdirektor HR Mag. Heinz Josef Zitz brachten in ihren Dekreten „Dank und Anerkennung“ zum Ausdruck.